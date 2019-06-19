Лионель Месси: невыход из группы на Кубке Америки будет сумасшествием , но Аргентина уверена в себе

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал ничейный результат (1:1) в матче 2-го тура Кубка Америки с Парагваем."Было много моментов. Мы хорошо начали, с четкой идеей. После пропущенного гола пришлось немного перестроиться. Во втором тайме нужно было забивать, и это был лучший период в матче. То, что нам не удалось выиграть, расстраивает. Теперь нужно обязательно побеждать в последнем матче в группе. Невыход из группы будет сумасшествием, но мы уверены в себе", — цитирует Месси TNT Sports LA.