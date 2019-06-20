ФИФА рассматривает варианты замены места проведения чемпионата мира-2022

Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее. Выборы страны хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.Как сообщает TNTSports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства, ФИФА может в срочном порядке проведение мирового первенства в другую страну. Издание отмечает, что в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.