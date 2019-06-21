"Далянь Ифан" отстранил Карраско от тренировок

Руководство "Далянь Ифан" отстранило полузащитника Янника-Феррейру Карраско от тренировок с клубом. 25-летний бельгиец с опозданием вернулся в Китай из расположения сборной Бельгии, в состав которой он был вызван на матчи отборочного турнира Евро-2020.

Руководство китайского клуба было в ярости из-за опоздания Карраско — игрока отстранили от тренировок с командой, а также приказали ему принести публичные извинения.

"Янник Карраско из ФК "Далянь Ифан" отсутствовал в выездном матче против "Хэбэй Чайна Форчун" и пропустил тренировку.

Клуб налагает на него следующие штрафы: приказать Карраско принести извинения команде в течение трех дней и прекратить тренировки с командой.

Клуб всегда придавал большое значение построению дисциплины в команде, и ни один футболист не должен быть выше коллектива. Клуб относится ко всем одинаково", — говорится в заявлении "Далянь Ифан".

Карраско, который переехал в "Далянь Ифан" из мадридского "Атлетико" в феврале 2018 года, сыграл в 10 матчах китайской Суперлиги в текущем сезоне, забив при этом семь голов.

Отметим, что Карраско, по слухам, хочет вернуться в Европу. Заинтересованность в приобретении бельгийца проявляет лондонский "Арсенал".

Sport24.ru
Теги: Карраско Далянь Ифан
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