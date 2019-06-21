Криштиану Роналду - о победе в Лиги наций: чемпионы и точка!
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил о недавней победе национальной команды в финале Лиги наций.
"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" — написал Роналду в инстаграме.
В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Голландии (1:0). В решающей игре Роналду отличиться не смог, но именно благодаря его хет-трику португальцы смогли обыграть Швейцарию в полуфинале Лиги наций.
Sport24.ru
"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" — написал Роналду в инстаграме.
В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Голландии (1:0). В решающей игре Роналду отличиться не смог, но именно благодаря его хет-трику португальцы смогли обыграть Швейцарию в полуфинале Лиги наций.
Sport24.ru