Криштиану Роналду - о победе в Лиги наций: чемпионы и точка!

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил о недавней победе национальной команды в финале Лиги наций.

"Воспоминания никогда не забываются. Чемпионы и точка!" — написал Роналду в инстаграме.

В финале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Голландии (1:0). В решающей игре Роналду отличиться не смог, но именно благодаря его хет-трику португальцы смогли обыграть Швейцарию в полуфинале Лиги наций.

Sport24.ru
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 23:05
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