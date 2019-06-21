Неймар: все мои кумиры делали на поле шоу, показывали очень эффектную игру

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар рассказал, что относится к футболу как к шоу.

"С того момента как начал любить футбол, я всегда смотрю на него как на шоу. Все мои кумиры делали на поле шоу, показывали очень эффектную игру. Я никогда не сдаюсь, не боюсь получить по ногам от соперника. Все это и есть футбол", - цитирует Неймара So Foot.
Теги: Неймар
Сегодня, 09:53
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