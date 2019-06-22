Тите опроверг обвинения в шпионаже за сборной Перу

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг информацию, что национальная команда использовала дрон, чтобы шпионить за сборной Перу в преддверии матча Кубка Америки. С данным обвинением ранее выступило перуанское издание Libero."Поверьте на слово, ничего подобного не было. Слово чести. Если бы мне пришлось прибегнуть к такому методу, чтобы одержать победу, я бы взял свою кепку и ушёл домой", — приводит слова Тите Goal.com.