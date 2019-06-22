Очереди, гусары и бородатые англичане. Старейшая команда в мире приехала в Москву
Английский «Шеффилд», основанный в 1857 году, пожаловал в Россию, чтобы провести турне, и уже успел крупно проиграть московскому "Торпедо". Эта выставочная игра стала первой для Сергея Игнашевича в качестве главного тренера. О том, что творилось вокруг этой встречи
Выбранное российское направление для английского клуба (тем более из восьмого дивизиона) получилось весьма экзотическим. В своем интервью fclmnews представитель компании Classic football shirts Артемий Рябов сказал, что желание приехать в нашу страну обусловлено тем, что ранее компания участвовала в совместной тематической выставке с «Локомотивом», где были представлены футболки команд, с которыми «железнодорожники» играли в ЛЧ. Им здесь понравилось, и вот результат.
Итак, мы на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Ажиотаж чувствуется уже на подходе – очередь растягивается метров на двадцать. Решилось это, правда, открытием еще двух пунктов досмотра на входе, но все же. Было видно, что команда еще не готова организовывать матчи с таким уровнем ажиотажа (по ощущениям на трибунах было три-четыре тысячи человек). Организаторы нашли мою фамилию в огромном списке аккредитованных журналистов лишь с четвертого раза, но и на том спасибо. Билетов за час до игры, судя по разговорам в толпе, уже не осталось, хотя стадион был заполнен не полностью.
Обещанной «развлекательной программы» как таковой не было. Хотя, возможно, дело в том, что я просто не умею развлекаться. Как бы то ни было, открытые стенды с домашними пирожками (это было довольно мило) и три гусара (серьезно?) вряд ли могли кого-то впечатлить. Итак, мы огибаем потрескавшийся фасад стадиона, заходим в дверь с выцветшей, некогда зеленой табличкой «пресс-центр», весьма кривым путем, через кромку поля поднимаемся на трибуны и готовимся созерцать первоклассный футбол.
Под традиционный «Футбольный марш» Матвея Блантера команды выходят на поле, на секунду весь мир становится черно-белым. На кромке появляется представитель Великобритании, произносит речь на русском языке о дружбе, добре и подобном, играет «Боже, храни Королеву», развивается британский флаг, на который во втором тайме будут рвать гостей (каков каламбур!), гимн России, минута молчания в честь годовщины начала Великой отечественной войны, стартовый свисток.
С первых минут видно превосходство «Торпедо» в классе. Впрочем, это было ожидаемо. Мало того, что гости играют на полупрофессиональном уровне, так еще и нескольких игроков старта, как в послематчевой пресс-конференции признается наставник команды, просто не отпустили с работы. Трибуны аномально активно гонят «Торпедо» вперед. Звучат нелицеприятные кричалки в адрес ЦСКА, традиционная перекличка «Черно-белые» и еще много чего. Впрочем, и гости без поддержки не остались. После первых сорока пяти минут счет 1:0. Главным героем встречи в итоге назовут молодого вратаря «Шеффилда», которого журналисты после игры успели посватать в половину отечественных клубов. К слову, новоиспеченный тренер «Черно-белых» Сергей Игнашевич сказал, что, если бы и взял кого-нибудь из самой старой команды мира к себе, то только Евгения Савина.
Во втором тайме картинка несколько изменилась. На 50-й минуте на поле вышел упомянутый выше Евгений Савин и игра «Шеффилда» просто рассыпалась. Конечно, болельщиков выход блогера обрадовал, но вот об игроках такое вряд ли можно сказать. В общем, в следующие 40 минут было пропущено еще четыре мяча. Журналист «МАТЧ-ТВ» призвал вывести из состава команды на турне Савина и заменить его Романом Павлюченко и даже пообещал тренеру гостей, что лично договорится с ним. Будет интересно посмотреть, если это случится.
После игры тренер англичан не выглядел разбитым. Напротив, общаясь с журналистами, он шутил, веселился и восторгался Москвой. Игнашевич же, после нескольких вопросов, сказал, что хотел бы вести разговор в профессиональной плоскости, так что его разговор с представителями СМИ получился не столь огненным.
На выходе со стадиона, тем временем, уже столпились болельщики. Все ждали выхода Савина, попутно собирая автографы игроков «Шеффилда». Ведь когда еще получится перетереть «За жизнь» с самыми настоящими брутальными бородатыми английскими мужиками, регулярно заглядывающими в паб после своих игр.
Алексей Волошинов, rusfootball.info
Фото: официальная группа "Торпедо Москва" ФК "Вконтакте"
Выбранное российское направление для английского клуба (тем более из восьмого дивизиона) получилось весьма экзотическим. В своем интервью fclmnews представитель компании Classic football shirts Артемий Рябов сказал, что желание приехать в нашу страну обусловлено тем, что ранее компания участвовала в совместной тематической выставке с «Локомотивом», где были представлены футболки команд, с которыми «железнодорожники» играли в ЛЧ. Им здесь понравилось, и вот результат.
Итак, мы на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Ажиотаж чувствуется уже на подходе – очередь растягивается метров на двадцать. Решилось это, правда, открытием еще двух пунктов досмотра на входе, но все же. Было видно, что команда еще не готова организовывать матчи с таким уровнем ажиотажа (по ощущениям на трибунах было три-четыре тысячи человек). Организаторы нашли мою фамилию в огромном списке аккредитованных журналистов лишь с четвертого раза, но и на том спасибо. Билетов за час до игры, судя по разговорам в толпе, уже не осталось, хотя стадион был заполнен не полностью.
Обещанной «развлекательной программы» как таковой не было. Хотя, возможно, дело в том, что я просто не умею развлекаться. Как бы то ни было, открытые стенды с домашними пирожками (это было довольно мило) и три гусара (серьезно?) вряд ли могли кого-то впечатлить. Итак, мы огибаем потрескавшийся фасад стадиона, заходим в дверь с выцветшей, некогда зеленой табличкой «пресс-центр», весьма кривым путем, через кромку поля поднимаемся на трибуны и готовимся созерцать первоклассный футбол.
Под традиционный «Футбольный марш» Матвея Блантера команды выходят на поле, на секунду весь мир становится черно-белым. На кромке появляется представитель Великобритании, произносит речь на русском языке о дружбе, добре и подобном, играет «Боже, храни Королеву», развивается британский флаг, на который во втором тайме будут рвать гостей (каков каламбур!), гимн России, минута молчания в честь годовщины начала Великой отечественной войны, стартовый свисток.
С первых минут видно превосходство «Торпедо» в классе. Впрочем, это было ожидаемо. Мало того, что гости играют на полупрофессиональном уровне, так еще и нескольких игроков старта, как в послематчевой пресс-конференции признается наставник команды, просто не отпустили с работы. Трибуны аномально активно гонят «Торпедо» вперед. Звучат нелицеприятные кричалки в адрес ЦСКА, традиционная перекличка «Черно-белые» и еще много чего. Впрочем, и гости без поддержки не остались. После первых сорока пяти минут счет 1:0. Главным героем встречи в итоге назовут молодого вратаря «Шеффилда», которого журналисты после игры успели посватать в половину отечественных клубов. К слову, новоиспеченный тренер «Черно-белых» Сергей Игнашевич сказал, что, если бы и взял кого-нибудь из самой старой команды мира к себе, то только Евгения Савина.
Во втором тайме картинка несколько изменилась. На 50-й минуте на поле вышел упомянутый выше Евгений Савин и игра «Шеффилда» просто рассыпалась. Конечно, болельщиков выход блогера обрадовал, но вот об игроках такое вряд ли можно сказать. В общем, в следующие 40 минут было пропущено еще четыре мяча. Журналист «МАТЧ-ТВ» призвал вывести из состава команды на турне Савина и заменить его Романом Павлюченко и даже пообещал тренеру гостей, что лично договорится с ним. Будет интересно посмотреть, если это случится.
После игры тренер англичан не выглядел разбитым. Напротив, общаясь с журналистами, он шутил, веселился и восторгался Москвой. Игнашевич же, после нескольких вопросов, сказал, что хотел бы вести разговор в профессиональной плоскости, так что его разговор с представителями СМИ получился не столь огненным.
На выходе со стадиона, тем временем, уже столпились болельщики. Все ждали выхода Савина, попутно собирая автографы игроков «Шеффилда». Ведь когда еще получится перетереть «За жизнь» с самыми настоящими брутальными бородатыми английскими мужиками, регулярно заглядывающими в паб после своих игр.
Алексей Волошинов, rusfootball.info
Фото: официальная группа "Торпедо Москва" ФК "Вконтакте"