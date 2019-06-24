Реваз Челебадзе: футболисты из России должны вызываться в нашу сборную
Экс-президент футбольного союза Грузии Реваз Челебадзе считает, что грузинские футболисты, выступающие в российских клубах, должны вызываться в национальную команду.
"Футболисты из России и дальше должны вызываться в сборную. Не должно их этого касаться. Они тут ни при чем. Нельзя, чтобы мы друг друга теряли.
Мне больно, что такое происходит. Я знаю, что грузинский и русский народы любят друг друга. Я чувствую любовь к себе на каждом шагу в России. Я хочу, чтобы политики относились друг к другу хорошо, иначе народы оказываются всегда в плохой ситуации", — цитирует Челебадзе РБК.
"Футболисты из России и дальше должны вызываться в сборную. Не должно их этого касаться. Они тут ни при чем. Нельзя, чтобы мы друг друга теряли.
Мне больно, что такое происходит. Я знаю, что грузинский и русский народы любят друг друга. Я чувствую любовь к себе на каждом шагу в России. Я хочу, чтобы политики относились друг к другу хорошо, иначе народы оказываются всегда в плохой ситуации", — цитирует Челебадзе РБК.