Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки.

Они выглядят следующим образом:

Бразилия - Парагвай (28 июня, 03:30 мск)
Венесуэла - Аргентина (28 июня, 22:00 мск)
Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 мск)
Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 мск)

В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой.
Сегодня, 08:50
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