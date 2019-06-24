Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки.
Они выглядят следующим образом:
Бразилия - Парагвай (28 июня, 03:30 мск)
Венесуэла - Аргентина (28 июня, 22:00 мск)
Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 мск)
Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 мск)
В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой.
Они выглядят следующим образом:
Бразилия - Парагвай (28 июня, 03:30 мск)
Венесуэла - Аргентина (28 июня, 22:00 мск)
Колумбия - Чили (29 июня, 02:00 мск)
Уругвай - Перу (29 июня, 22:00 мск)
В полуфинале победитель первой пары встретится с победителем второй, третьей - с четвертой.