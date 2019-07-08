Прагматичная Бразилия, сенсация Перу, Месси только с бронзой. Итоги Кубка Америки

Лучшая команда турнира

Лучший игрок турнира

Полубог турнира

Творец турнира

Месси Нольтрофеич

Открытие турнира

РПЛ турнира

А в финале турнира забивал нападающий, от которого 2 года назад отказались московский "Спартак" и питерский "Зенит".Для победы у бразильской сборной имелось все - состав, тренер, поддержка своих трибун. Наверно, впервые в истории Селесао заявка главного тренера на турнир не вызывала никаких вопросов и споров. Да, поволновались немного, кто заменит Неймара, и, в принципе, на этом все. Даже по ветеранам никто не был против. А уже некоторые претензии по основным составам в отдельных встречах - это мимо. Ведь победителей, как известно, никто судить не собирается. Тем более, что Тите всем доказал - он умеет руководить командой даже по ходу трудных матчей. Коуч Селесао мгновенно определял слабые звенья, менял их и добивался результата. И самое главное - команда давала тренеру отличную обратную связь. Это тот момент, когда отклик был, как у компьютерной мыши.И болельщики не подвели. Они заполняли (или почти заполняли) трибуны на матчи своей сборной, пропускали другие игры, оставляя всю энергию исключительно на Селесао. А когда надо, то и Месси поспать не дали.Ветеран, а по совместительству и капитан, сборной Бразилии провел свой лучший турнир в футболке Селесао. Неспадающий, высоченный процент точных передач, голевые и предголевые пасы, беспроигрышный дриблинг. От безработного Дани Алвеса никто не ожидал такой прыти. Особенно, когда он втаптывал в газон Белу-Оризонти сборную Аргентины во главе с Лионелем Месси. Игра Алвеса в полуфинале Кубка Америки - это творение искусства. Такое надо смотреть и показывать детям. И как он еще додумался возвращаться в "Барселону" после того, что наворотил со сборной Месси?А у клопповско-ливерпульской сыворотки гениальности есть срок годности? Или сейчас предсезонное ТО, и опять топовый уровень? Просто Алиссон за весь турнир пропустил лишь 1 мяч - в финале (!) с пенальти (!!). Его никто не разочаровал в групповой стадии, он взял одиннадцатиметровый в серии с Парагваем. Алиссон не дал забить Месси с Агуэро. Он играючи поймал штрафной удар Лео с убойной позиции. Удар, после которого 99% вратарей Ла Лиги видят мяч в сетке. Алиссон, конечно, задрал планку для бразильских вратарей на недосягаемый уровень. И такой мастер игры ногами, как Эдерсон, теперь вряд ли проявит себя в составе Селесао.Сборная Перу на чемпионате мира в России не оставила никого равнодушными. Страсть, с которой играли парни с вершины Анд, восхищала, а их КПД разочаровывал. Первый матч перуанцев против Венесуэлы заставил вернуться прошлогодней грусти, а разгром от хозяев турнира вообще вскрыл все 33 несчастья команды. Нестандартная схема Кубка Америки отправила Перу в плей-офф, где Рикардо Гарека продемонстрировал совсем другую сборную. Да, с новой тактикой улетучился тот яркий порыв романтизма. Но от тренеров красивый футбол могут требовать только в "Реале", в других местах главное - это результат. А Гарека его превзошел без сомнений. Сначала его сборная остановила Уругвай, который все уже видели в финале. Потом за счет сэйвов вратаря Гальессе прошлись по чилийцам. Да и в решающем матче сборная Перу не сдавалась достаточно долго. Гарека придумал для ветерана Герреро такую роль, с которой он стал лучшим бомбардиром турнира. Это великолепная работа тренера сделала главную сенсацию в Бразилии.Мучения Лионеля Месси в сборной продолжаются. И главное - в последних турнирах все идет по уже отработанному, безнадежному сценарию. Лео возвращается в национальную команду, главному тренеру приходится подстраиваться под желания гения по поводу заявки, потом идет откровенная печаль в групповых матчах, оглушительный скрип при выходе в плей-офф, затем легкая надежда и справедливый вылет. Только теперь Месси это все приправил жалобами то на газоны, то на судейство. Хотя непонятно, что ему не понравилось в работе арбитра в полуфинале. А вот к своему удалению в матче за 3-е место Месси не без оснований обращался к арбитражу. Чилиец Медель исполнил что-то из 5 класса, когда никто не решается ударить первым, спровоцировав потасовку с выписанной красной карточкой для капитана аргентинцев. 136 игр в сборной прошло у Месси с момента первого удаления.Уйдет ли Лео теперь из национальной команды? Последний выход получился получился, почти как у Зидана, да только снова без титула.Если на турнире лучшими игроками становятся 36-летний Дани Алвес и 35-летний Паоло Герреро, то что удивляться по поводу футболиста-открытия Сеи Накадзимы. Тем более, если японский плеймейкер (уж и забыли такую позицию) выдали действительно крутой перфоманс в Бразилии. Классическая десятка зажигал в группе С, устроив приличную нервотрепку Уругваю. Японцы не одержали ни одной победы, потому что второго Накадзимы в их составе не оказалось. Все топ-клубы мира узнали, что есть такая команда в Катаре "Аль-Духаиль", но только португальский "Порту" успел все оформить и быстро подписать японского таланта. В "Порту" знают, как зарабатывать на таких футболистах.Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан начал Кубок Америки в качестве основного нападающего сборной Перу. Он забил победный мяч в ворота Боливии, а перед четвертьфиналом сломался. Как оказалось, в Перу горевали зря по поводу вылета Фарфана - Герреро отработал и за себя, и за того парня. А вот "Локо" теперь надо искать замену быстроногому и нестареющему перуанцу. Суперкубок против "Зенита" показал, что Эдер - не особо и достойная подмена Федору Смолову. Да и сам Федя играет по настроению.Другое дело, как грустно наблюдали за турниром представители тренерского штаба "Краснодара". Их бывший игрок Кристиан Куэва стал одним из исполнителей контратакующей игры, поставленной Рикардо Гарекой. Беспощадный лимит лишил "быков" классного вингера, способного закрыть всю правую бровку. Зато другой футболист "Краснодара" Кристиан Рамирес в Бразилии побывал, но его Эквадор смотрелся довольно грустно. Поэтому защитник "быков" много времени перед подготовкой к дебюту в ЛЧ не потратил.Могло быть на турнире, по крайней мере, на 1 представителя российского чемпионата больше. И какого представителя. Нападающий бразильцев Эвертон вместе с Паоло Герреро стал лучшим бомбардиром турнира. А ведь летом 2017 года он мог оказаться в РПЛ. Массимо Каррера попросил руководство московского "Спартака" приобрести молодого перспективного форварда из "Гремио". Но Сергей Юрьевич Родионов ничего особенного в Эвертоне не разглядел, зато вдохновился игрой Педро Роши. Затем Эвертона предложили представителям "Зенита", но в Питере лаконично ответили, что им нападающий не понравился. Вряд ли теперь "Зенит" понравится бразильцу. А в Порту-Алегри (городе, где выступает "Гремио") нет отделения "Межрегионгаза", чтобы через Алексея Борисовича Миллера решить проблему.