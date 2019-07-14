Моуринью считает, что Роналду может выиграть Кубок Америки раньше Месси, если до соревнований допустят сборную Португалии

Жозе Моуринью считает, что Криштиану Роналду выиграет Кубок Америки до Лионеля Месси, если Португалии будет предоставлена возможность сыграть в соревновании CONMEBOL.
56-летний специалист предложил южноамериканской футбольной организации CONMEBOL сделать Copa America конкурентоспособной, добавив лучшие европейские команды вместо азиатских.
Моуринью в настоящее время не имеет работы, так как был уволен с поста тренера в "Манчестер Юнайтед" в декабре прошлого года, после поражения от "Ливерпуля" со счетом 3:0.
Legit.ng.