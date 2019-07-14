"Фламенго" предложил € 13 млн за Диего Косту

"Фламенго" хочет купить нападающего мадридского "Атлетико" Диего Косту, утверждает ESPN.По данным источника, бразильский клуб предложил за форварда € 13 млн. Проблемой для "Фламенго" может стать зарплата Косты, который получает в "Атлетико" € 8,5 млн в год. Это почти в 30 раз больше, чем зарабатывает самый высокооплачиваемый игрок "Фламенго" Габриэл Барбоза.Коста выступал за "Атлетико" с 2010 по 2014 год, а затем перешёл в "Челси". Сумма трансфера составила € 38 млн. В январе 2018 года мадридский клуб вернул футболиста, заплатив за него € 66 млн. В минувшем сезоне 30-летний Коста принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил два гола, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые и одну красную карточки.