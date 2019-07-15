Швед хотел сменить имя на "Тоттенхэм", но власти ему запретили

Жителю Швеции Давиду Линду не дали сменить имя на Тоттенхэм. 39-летний швед хотел переименоваться в честь любимой команды в преддверии финала Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" проиграл "Ливерпулю". Он подал запрос в соответствующий орган власти — Скаттеверкет — но получил отказ.
"Это очень грустно. Кажется, в Швеции тебя могут звать как угодно, только не Тоттенхэмом. Имена Ньюкасл, Арсенал, Ливерпуль или Гизли ничуть не более естественны.
В Швеции много людей со странными именами. Например, кого-то зовут Картошка. Может, в Скаттеверте просто сидит фанат "Арсенала"?", — возмутился Линд.
Линд выяснил, что в Швеции есть мужчина, сменивший имя в честь команды шестого дивизиона чемпионата Англии "Гизли", сообщает Guardian. Однако в Скаттеверте ответили, что новые правила об именах вступили в силу в 2017 году. Вероятно, все переименования была сделаны до этого.
sport24