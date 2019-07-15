В Турции произошел один из самых курьезных трансферов в истории

Турецкий клуб "Менеменспор", выступающий во втором по силе дивизионе страны, осуществил курьёзный трансфер.
Как сообщает Foroyaa.gm, на днях клуб объявил о переходе гамбийского нападающего Алфы Джаллоу из команды третьей португальской лиги "Алкошетенсе". Футболист был рад интересу со стороны "Менеменспора", и стороны быстро и успешно провели переговоры, согласовав все условия перехода.
Однако уже спустя сутки контракт с Джаллоу был расторгнут. Причиной такого решения стал тот факт, что представители "Менеменспора" перепутали форварда с его соотечественником и однофамильцем Ламиной Джаллоу, на клубном уровне защищающим цвета "Салернитаны" из итальянской Серии B и вызывающимся в национальную команду Гамбии.
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