Евгений Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии

Бывший футболист сборной Украины и "Сатурна" Евгений Левченко сообщил в своем твиттере о назначении на должность президента профсоюза футболистов Голландии.

Опубликовал: , Rusfootball.info
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