Евгений Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии

Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbond

Для меня- это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов. Ваш, Евгений Левченко pic.twitter.com/fXuBN7gnoh