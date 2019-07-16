Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я являюсь президентом профсоюза футболистов Голландии! @spelersvakbond— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 17, 2019
Для меня- это великая честь. Я делал и буду делать все возможное для защиты прав футболистов. Ваш, Евгений Левченко pic.twitter.com/fXuBN7gnoh
Евгений Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии
Бывший футболист сборной Украины и "Сатурна" Евгений Левченко сообщил в своем твиттере о назначении на должность президента профсоюза футболистов Голландии.