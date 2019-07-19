Слуцкий: 4-е место — потолок для "Витесса" в чемпионате

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команда в новом чемпионате Нидерландов не сможет рассчитывать на борьбу за призовые места."Четвёртое место — максимально достижимый для команды, но и его занять будет нелегко. Теперь я знаю уровень всех команд в чемпионате. "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд" — это три лучших клуба. Этот факт подкрепляется историей этих клубов, их традициями и бюджетом. Четвёртое место занять возможно, но трудно.Стабильный клуб меняет за год только двух-трёх игроков, у нас текучка кадров намного больше. Четвёртое место — очень хороший результат для "Витесса". Занять его клубу удалось только один раз за последние 20 лет.В чемпионате Нидерландов большинство команд лучше атакует, чем защищается. Если ставить игру от обороны, непременно пропустишь от соперников с их мощными атаками. Мы тоже играли в атакующий футбол. Посмотрите на количество забитых мячей: 70 голов. Этого показателя команда не могла достичь на протяжении многих лет", — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.