Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий заявил, что его команда в новом чемпионате Нидерландов не сможет рассчитывать на борьбу за призовые места.
"Четвёртое место — максимально достижимый для команды, но и его занять будет нелегко. Теперь я знаю уровень всех команд в чемпионате. "Аякс", ПСВ и "Фейеноорд" — это три лучших клуба. Этот факт подкрепляется историей этих клубов, их традициями и бюджетом. Четвёртое место занять возможно, но трудно.
Стабильный клуб меняет за год только двух-трёх игроков, у нас текучка кадров намного больше. Четвёртое место — очень хороший результат для "Витесса". Занять его клубу удалось только один раз за последние 20 лет.
В чемпионате Нидерландов большинство команд лучше атакует, чем защищается. Если ставить игру от обороны, непременно пропустишь от соперников с их мощными атаками. Мы тоже играли в атакующий футбол. Посмотрите на количество забитых мячей: 70 голов. Этого показателя команда не могла достичь на протяжении многих лет", — цитирует Слуцкого Omroep Gelderland.
Чемпионат
Слуцкий: 4-е место — потолок для "Витесса" в чемпионате
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