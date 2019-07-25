Вермален прибыл в Японию, скоро он будет вновь играть с Иньестой

Экс-защитник "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Томас Вермален может продолжить карьеру в Японии, сообщает испанская Marca.По информации издания, 33-летний футболист, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, близок к заключению соглашения с клубом "Виссел Кобе", за который уже выступают бывшие игроки каталонской команды Андрес Иньеста и Давид Вилья. О переходе должно быть объявлено в ближайшее время.Вермален перешёл в "Барселону" из "Арсенала" летом 2014 года. В минувшем сезоне бельгийский игрок провёл в составе сине-гранатовых всего девять матчей (из них семь — в основном составе), не отметившись результативными действиями.Ранее сообщалось, что Вермален близок к переходу в "Олимпиакос".