Клубный чемпионат мира- 2019 года пройдет с 11 по 21 декабря

Клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря, информирует пресс-служба ФИФА.По нынешним правилам в клубном чемпионате мира участвуют победители клубных континентальных первенств каждой из шести конфедераций плюс чемпион принимающей страны. В 2018 году турнир выиграл "Реал", разгромивший в финале "Аль-Айн" из ОАЭ со счетом 4:1.В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, КАФ), "Монтеррей" (Мексика, КОНКАКАФ), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, ОФК) и "Аль Садд" (Катар). Два оставшихся участника клубного чемпионата мира определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.