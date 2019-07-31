Выступающие за равную зарплату футболистки США получают больше мужчин

Футболистки сборной США зарабатывают больше, чем игроки мужской национальной команды.Как отмечается в письме, опубликованном президентом Федерации футбола США Карлосом Кордейро в твиттере, с 2010 по 2018 года женщины получили от организации $34,1 млн в качестве зарплат и премий. За тот же период мужчинам было выплачено $26,4 млн.Данная разница связана с тем, что футболистки сборной США имеют фиксированную ставку заработной платы в размере $ 100 тыс., а также получают от $ 67,5 до $ 72,5 тыс. за выступления в национальном первенстве. Мужчины же получают оклад в зависимости от количества сыгранных матчей и результатов.Отмечается, что у футболистов мужской сборной размер бонусов выше, чем у женской национальной команды, но они показывают разные результаты на турнирах.