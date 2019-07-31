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Южнокорейские фанаты требуют 50 миллионов евро компенсации за то, что Роналду не вышел на поле

Южнокорейские фанаты хотят получить финансовую компенсацию за то, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не появился на поле во время товарищеского матча в Сеуле. По условия договора, португалец должен был провести во встрече со сборной звезд местного чемпионата 45 минут, но так и остался сидеть на скамейке запасных, сообщает BBC.

Теперь некоторые болельщики обратились в юридическую фирму и готовят коллективный иск. Общая сумма компенсации может исчисляться в размере 50 миллионов евро.

"СЭ"

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Теги: Роналду
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