ФИФА расширила женский чемпионат мира до 32 сборных

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил проведение женских чемпионатов мира с участием 32 команд. Об этом сообщается на официальном сайте организации.Первый в истории женский мундиаль с 32 командами-участницами состоится в 2023 году. Напомним, в ЧМ-2019, который выиграла сборная США, принимали участие 24 команды.Поскольку процесс подачи заявок на проведение женского чемпионата мира по футболу в 2023 году уже начался — девять претендентов изначально должны были представить свои заявки до 4 октября 2019 года — Совет ФИФА принял решение об увеличении числа команд на ЧМ удаленно, а не на одном из своих заседаний, ближайшее из которых запланировано на 23–24 октября в Шанхае.Напомним, ранее президент ФИФА Джанни Инфантино также говорил о намерении удвоить призовой фонд ЧМ среди женщин, доведя общую сумму призовых до 100 млн долларов. Для сравнения: общая сумма призовых на мужском ЧМ в настоящее время составляет 649 млн долларов.