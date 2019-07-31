Вратарь сборной Аргентины перешел в "Порту"

Вратарь "Америки" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин продолжит свою карьеру в "Порту".Подтверждением тому стала публикация, выложенная на официальной странице мексиканского клуба в социальной сети Twitter. Особенности трансфера не разглашаются. Стоит отметить, что, вероятно, 31-летний спортсмен станет основным голкипером португальцев. Причина проста — Икер Касильяс после перенесенного инфаркта получил в клубе руководящую должность и вряд ли поможет команде на футбольном поле.