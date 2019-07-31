Худшая команда Великобритании выиграла впервые за 840 дней

Шотландский "Форт Уильям", который прозвали худшей футбольной командой Великобритании, одержал первую победу за 840 дней.31 июля команде удалось прервать 73-матчевую безвыигрышную серию, сообщает издание Daily Mail."Форт Уильям" принимал "Нэрн Каунти" в матче Кубка Севера Шотландии и добился победы со счетом 5:2. До вчерашнего дня "Форт Уильям" в последний раз побеждал в апреле 2017 года.