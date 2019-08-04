В МЛС установлен рекорд посещаемости - 72 548 зрителей

В ночь на 4 августа состоялся матч регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча прошла в Атланте и закончилась разгромом «Гэлакси» со счетом 3:0.Матч был примечателен еще тем, что на нем установлен рекорд посещаемости регулярного чемпионата. На арене «Мерседес-Бенц Стэдиум» присутствовали 72?548 зрителей, о чем сообщает пресс-служба «Атланты».Рекорд посещаемости плей-офф также у «Атланты»: на финал прошлого сезона с «Портленд Тимберс» пришли 73?019 человек.