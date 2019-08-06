Фабрегас рассказал о желании сыграть в Аргентине

Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Сеск Фабрегас, нынче выступающий за "Монако", рассказал, где хотел бы поиграть в будущем, передает Super Deportivo Radio."Почему бы не сыграть однажды в Кубке Либертадорес? Чемпионат Аргентины мне кажется очень конкурентоспособным. Было бы приятно поиграть там", — заявил спортсмен.Стоит отметить, что за свою карьеру в профессиональном футболе испанец ни разу не выступал за пределами Европы.