Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Сеск Фабрегас, нынче выступающий за "Монако", рассказал, где хотел бы поиграть в будущем, передает Super Deportivo Radio.
"Почему бы не сыграть однажды в Кубке Либертадорес? Чемпионат Аргентины мне кажется очень конкурентоспособным. Было бы приятно поиграть там", — заявил спортсмен.
Стоит отметить, что за свою карьеру в профессиональном футболе испанец ни разу не выступал за пределами Европы.
"Газета.ру"
Фабрегас рассказал о желании сыграть в Аргентине
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