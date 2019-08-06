Хави высказался о судействе в матче азиатской Лиги чемпионов

Главный тренер "Аль-Садда" Хави поделился мнением о результате матча с командой "Аль-Духайль" (1:1) в азиатской Лиге чемпионов.Встреча завершилась со счетом 1:1. В конце встречи арбитр принял решение не назначать пенальти, что вызвало негодование Хави, который пнул по бутылке с водой. Из-за этого действия с ноги Хави слетел кроссовок."Я работаю с командой в течение трех недель, и я доволен их игрой. Мы были лучше, чем «Аль-Духайль», но это футбол. Если вы не пользуетесь шансами, вы не выиграете.Ошибки — это часть игры. Я не люблю говорить о судействе. Любому арбитру тяжело назначить пенальти на последней минуте игры, но, на мой взгляд, пенальти там был", — цитирует Хави пресс-служба "Аль-Садда".