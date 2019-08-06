Лучший игрок ЧМ-2010 Форлан объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры. Последней командой, в которой играл 40-летний бомбардир, была гонконгская "Китчи". Форлан не выходил на поле с мая 2018 года."Разумеется, я понимал, что этот момент когда-нибудь наступит. Я решил завязать с профессиональным футболом. Конечно, проведем прощальный матч. Он пройдет в Уругвае, хотя переговоры продолжаются.Недавно я получил предложение о продлении карьеры, но я всегда был избирателен. С рождением детей у меня появились другие приоритеты, и я знал, что близится конец карьеры", — цитирует Форлана El Observador.