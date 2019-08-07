"Эсперанс" утвержден победителем Лиги чемпионов

Дисциплинарный комитет Африканской конфедерации футбола принял решение засчитать поражение марокканскому "Видаду" в ответном финальном матче Лиги чемпионов с "Эсперансом". Таким образом, тунисский клуб стал победителем турнира.Вдобавок на "Видад" были наложены штрафы в размере 50 тысяч долларов за отказ продолжить ответный матч и 15 тысяч за использование фанатами пиротехники. "Эсперанс" также был оштрафован на 50 тысяч долларов поведение своих болельщиков.Первая встреча в Марокко завершилась вничью — 1:1. Ответный матч, в котором "Эсперанс" вел 1:0, был прерван на 59-й минуте, после того как "Видад" сравнял счет. Судья матча отменил гол, зафиксировав офсайд. Игроки и тренерский штаб "Видада" потребовали, чтобы арбитр посмотрел эпизод с помощью VAR, однако он не смог воспользоваться видеоповтором из-за технической неисправности системы.В итоге марокканская команда отказалась продолжать матч. Позже судья дал финальный свисток, зафиксировав победу "Эсперанса" со счетом 1:0. Тунисской команде были вручены кубок и медали, которые через некоторое время были изъяты.