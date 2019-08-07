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Игрок сборной Бразилии Жесус наказан за погром

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) дисквалифицировала нападающего сборной Бразилии Габриэла Жезуса за погром, устроенный в финале Кубка Америки с Перу, сообщается на официальном сайте организации.

На 70-й минуте встречи форвард был удален за вторую желтую карточку. Уходя в подтрибунное помещение, футболист ударил кулаком по будке, где находились делегаты матча, а также чунь не уронил стойку с системой видеопомощи арбитрам (VAR).

За свои действия Жезус получил двухмесячную дисквалификацию, а также штраф на $30 тыс.

"Газета.ру"

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Теги: Жесус Сборная Бразилии
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