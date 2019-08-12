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Наставник "Селтика": Форрест просто хочет играть

Главный тренер "Селтика" Нил Леннон заявил, что не хочет отпускать полузащитника Джеймса Форреста из клуба. Ранее появилась информация, что на 28-летнего шотландца претендует "Зенит".

"У него есть действующий контракт, но мы уже обсуждали варианты продления соглашения. Во всяком случае я с ним говорил по этому поводу, – приводит слова тренера Daily Record.

Это наш ведущий игрок, лучший футболист. Он прекрасно провел прошлый сезон. Еще когда я увидел его в первый раз, то сразу понял, что он принесет клубу очень много пользы

Джеймс уже многого достиг, но все еще стремиться вперед. Его интересует только футбол, и он не отвлекается на посторонние разговоры. Форрест просто хочет играть".

В прошлом сезоне Форрест был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии по версии журналистов и игроков.

"СЭ"

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Теги: Селтик
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