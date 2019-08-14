Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщает пресс-служба киевлян.
Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды.
Имя нового тренера будет объявлено позже.
Хацкевич возглавил "Динамо" в 2017 году, однако за это время он трижды не смог пробиться с клубом в основной раунд Лиги чемпионов через квалификацию. Также "Динамо" при Хацкевиче ни разу не выиграло чемпионат или Кубок Украины, ограничившись двумя Суперкубками страны.
Киевское "Динамо" уволило Хацкевича с поста главного тренера
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