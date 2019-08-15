В Уэльсе 20-летний футболист покончил с собой из-за травм

Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон покончил с собой. 20-летний игрок выступал за сборные Уэльса на юниорском уровне и считался большим талантом, но травмы испортили ему карьеру.Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед", но покинул его из-за перелома руки. С 2017 года его беспокоили боли в спине из-за повреждения позвоночного диска. Физиотерапия и акупунктура не смогли с ними справиться.Мать и брат нашли Дарлингтона мертвым в гараже своего дома, сообщает Daily Post.