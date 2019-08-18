Хави выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера уже в третьем матче

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании, а нынче рулевой "Аль-Садда" Хави взял свой первый трофей в качестве тренера.Для этого ему понадобилось провести с командой всего три официальных матча. Испанец одержал викторию в Кубке шейха Яссима. В финале был обыгран с минимальным счетом "Аль-Духайль".Стоит отметить, что "Аль-Садд" является одной из самых сильных команд Катара. "Волки", как их называют местные болельщики, становились чемпионом национального первенства 14 раз, они же являются действующими обладателями трофея.Хави — один из самых титулованных футболистов своего поколения. Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.