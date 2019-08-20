Футболист из Австралии рассказал о жизни до каминг-аута

Австралийский футболист Энди Бреннан, в мае этого года совершивший каминг-аут, рассказал, как складывалась его жизнь до объявления о своей ориентации."До каминг-аута ты сам накручиваешь себя, и в голове появляются мысли, что все отреагируют плохо. Когда хранишь секрет о себе и не хочешь, чтобы люди о нём узнали, приходится жить двойной жизнью. Потом ты идёшь на тренировку, и тебе нужно сконцентрироваться на своей игре, а не на ориентации. Но трудно не думать об этом.Что касается моего каминг-аута, я просто должен был быть самим собой. Если кто-то говорил обо мне что-то плохое, я не беспокоился, потому что я хотел быть таким. Негативные мнения не должны волновать, потому что вокруг очень много поддержки", - цитирует Бреннан BBC.