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Игрок женской сборной США Рапино вновь раскритиковала Трампа

Полузащитник сборной США Меган Рапино подвергла критике Дональда Трампа и своего отца, проголосовавшего за него. Капитан американской команды известна резкими суждениями о своей стране.

"Перед выборами я говорила своим родителям: "Мы все должны быть демократами! Но когда я узнала, что мой отец проголосовал за Трампа, я сказала ему, что не понимаю и не принимаю его выбора. Нет, я люблю и горжусь им, но вместе с тем убеждена, что он нуждается в политической терапии.

В настоящий момент мои взгляды радикально отличаются от взглядов власти и тех, кто ее поддерживает. Не хочу называть себя сейчас ярым Трампофобом, но когда человек злоупотребляет властью и манипулирует людьми, неважно кто — простой учитель или Дональд Трамп — это меня выводит больше всего", - цитирует Рапино Marca.

Отметим, что ранее Меган Рапино неоднократно вступала в полемику с Трампом, в том числе и в твиттере. Минувшим летом полузащитница выиграла ЧМ-2019 в составе сборной США.

"СЭ"


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Теги: Трамп Рапино Сборная США
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