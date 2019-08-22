Бекхэму грозит штраф в €50 млн за строительство арены на токсичной земле

Американский клуб "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может быть оштрафован на €50 млн за строительство стадиона на токсичной земле, сообщает The Sun.По информации издания, ранее на территории стройки находилась свалка мусоросжигательного завода, куда свозили отходы со всего города. Анализ показал, что что под 15-сантиметровым слоем почвы находятся остатки отходов.Также сообщалось, что на месте строительства арены уровень загрязнения мышьяком превышает норму более чем в два раза.