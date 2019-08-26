ФИФА рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов

Международная федерация футбола (ФИФА) может заменить боковых арбитров на роботов. Об этом в интервью Mirror рассказал источник знакомый с ситуацией. Уже создано специальное подразделение для соответствующих исследований."В ФИФА уже есть отдел, который занимается исследованиями именно в этой области. Однажды роботы могут заменить боковых арбитров", — сказал источник.Современные технологии все активнее внедряются в футбол. Сначала ФИФА ввела функцию автоматического определения гола, а в 2018 году появилась система видеопомощи арбитрам (VAR).