» » УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках

УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил о вводе потолка цен на билеты для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Отныне самые дорогие билеты на матч Лиги чемпионов обойдутся фанатам гостевой команды в 70 евро, а Лиги Европы — в 45 евро. Эти цены соответствуют стоимости билетов самой дешевой категории на финальные матчи ЛЧ и ЛЕ соответственно.

Введение потолка цен на билеты для гостевых болельщиков связано с имевшими место в прошлом еврокубковом сезоне скандалами, когда клубы, принимавшие матчи, завышали цены на билеты на гостевой сектор.

Кроме того, комиссия УЕФА приняла решение продлить крайний срок регистрации игроков на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы со 2 сентября до 3 сентября, поскольку 31 августа по 1 сентября выпадают на выходные дни.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент: думаю, Мельгарехо останется в "Спартаке" как минимум до зимы
Агент Погба сообщил "Манчестер Юнайтед", что игрок не будет продлевать контракт с клубом
УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
Хосеп Гвардиола: Ляпорт - лучший левый центральный защитник в Европе
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году 28
Полузащитник "Краснодара" Жигулев может перейти в ереванский "Арарат" 2
Андрей Тихонов: у "Краснодара" в группе Лиги Европы все соперники достаточно сильные
Крис Смоллинг прилетел в Рим, чтобы пройти медосмотр для "Ромы" 1
Хосеп Гвардиола поддержал Энрике: надеюсь вскоре увидеть Луиса и сказать, как сильно я его люблю
"Крылья Советов" - "Динамо": стали известны составы команд 1
Президент "Трабзонспора": "Базель» и "Краснодар" мне знакомы, о "Хетафе" знаю намного меньше
Сергей Матвеев: жеребьевка для "Краснодара" хорошая, все команды ровные 1
Виктор Гончаренко: ЦСКА будет настраиваться на выход из группы Лиги Европы 5
Кристиан Бистрович: думаю, ЦСКА может считать себя одним из фаворитов группы 1
ЦСКА заплатит за Комличенко около 2,5 млн евро 7
«Краснодару» не повезло, а ЦСКА воздалось за лишения. Что ждёт наши команды в группе Лиги Европы 5
Седрик Гогуа: неплохой жребий для ЦСКА, уверен, мы способны выйти из этой группы 2
"Славия" отказалась продавать Соучека в "Динамо" 2
"Оренбург" объявил о переходе из солигорского "Шахтера" вратаря Климовича
"Газпромнефть" получила статус официального моторного масла сборной России 7
Руслан Камболов: "Краснодару" в ЛЕ попалась хорошая и ровная группа. Все соперники по-своему интересны 1
Андрей Тихонов: уровень футбола в России снизился, что может привести к падению в рейтинге УЕФА 1
Главная битва России и ещё две крутые разборки наверху: превью 8 тура чемпионата России 9
"Зенит", скорее всего, больше никого не подпишет летом 9
Рауль Рианчо: игрокам "Спартака" нужно быть вместе, как одна большая семья 12
Рауль Рианчо: нужно ли сейчас увольнять Кононова? Думаю, в "Спартаке" есть люди, способные принимать наилучшие решения 4
Андрей Тихонов: у "Краснодара" соперники достаточно сильные, все имеют шансы на выход из группы 1
Президент "Трабзонспора": хорошо знаком с "Краснодаром", у нас сбалансированная группа
Наставник "Краснодара": жеребьёвка Лиги Европы для нас хорошая, потому что все команды ровные
Роман Бабаев: не сказал бы, что ЦСКА не повезло с "Эспаньолом". Задача на Лигу Европы — как минимум выйти в плей-офф 3
Все новости