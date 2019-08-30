Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте сообщил о вводе потолка цен на билеты для гостевых болельщиков на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Отныне самые дорогие билеты на матч Лиги чемпионов обойдутся фанатам гостевой команды в 70 евро, а Лиги Европы — в 45 евро. Эти цены соответствуют стоимости билетов самой дешевой категории на финальные матчи ЛЧ и ЛЕ соответственно.
Введение потолка цен на билеты для гостевых болельщиков связано с имевшими место в прошлом еврокубковом сезоне скандалами, когда клубы, принимавшие матчи, завышали цены на билеты на гостевой сектор.
Кроме того, комиссия УЕФА приняла решение продлить крайний срок регистрации игроков на групповые этапы Лиги чемпионов и Лиги Европы со 2 сентября до 3 сентября, поскольку 31 августа по 1 сентября выпадают на выходные дни.
УЕФА ввел потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
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