Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон на пресс-конференции перед матчем 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I между Шотландией и Россией рассказал о роли российского тренера Леонида Слуцкого в своей карьере.— Ха-ха, ну, он отпустил меня из "Халла", это правда! Большое ему спасибо за время в "Халле". Все ребята говорили и говорят, что Слуцкий — хороший человек. Но, думаю, все же в моем развитии он не сыграл особой роли… Были тренеры поважнее для меня. Но, повторюсь, я вспоминаю Слуцкого с теплотой, - сказал Робертсон.