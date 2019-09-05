Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон на пресс-конференции перед матчем 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе I между Шотландией и Россией рассказал о роли российского тренера Леонида Слуцкого в своей карьере.
— Эндрю, вы стали одним из лучших защитников мира после перехода в "Ливерпуль". Перехода, на котором лично настаивал Леонид Слуцкий. По сути, насильно отправил вас в "Ливерпуль", потому что хотел, чтобы "Халл" заработал деньги на вашей продаже. Получается, это Слуцкий, отчасти, сделал из вас суперзвезду?
— Ха-ха, ну, он отпустил меня из "Халла", это правда! Большое ему спасибо за время в "Халле". Все ребята говорили и говорят, что Слуцкий — хороший человек. Но, думаю, все же в моем развитии он не сыграл особой роли… Были тренеры поважнее для меня. Но, повторюсь, я вспоминаю Слуцкого с теплотой, - сказал Робертсон.
Sport24.ru
Эндрю Робертсон: Слуцкий - хороший человек
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