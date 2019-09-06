» » Экс-нападающий сборной Армении Мамедов вспомнил, как поборол "громилу" ван Дейка

Экс-нападающий сборной Армении Мамедов вспомнил, как поборол "громилу" ван Дейка

Бывший нападающий сборной Армении Нораир Мамедов (Асланян) вспомнил о том, как был одноклубником Вирджила ван Дейка по "Гронингену".

"Главное воспоминание о ван Дейке — рост. Он был таким же здоровым, как и сейчас! Уже к 19 годам Вирджил вымахал под два метра и весил тоже прилично. А в целом такой же, как остальные — мало ли, у кого какая физика в юношестве. Я бы ни за что не подумал, что ван Дейк станет одним из величайших в мире и добьется столь многого. Думаю, и сам он не поверил бы.

Помню, однажды мы пошли в зал вместе с Вирджилом и Леандро Бакуной, который сейчас в "Кардиффе". Мы болтали, речь зашла о физической мощи — а я-то был совсем щуплым и мелким, уж точно на фоне громилы Вирджила. И вот я ему говорю: "Размер не имеет значения, парень. Хочешь, докажу? Давай поборемся. Увидишь, кто сильнее". Ван Дейк завелся: "Серьезно? Да никогда ты меня не победишь!" — "Ну пойдем спустимся, посмотрим".

Ну я и поборол его! Не как Хабиб — скорее в шутку, кто кого первым уронит. Но Вирджил такого не ожидал: "Ну даешь! Не только бегать умеешь, оказывается", - цитирует Мамедова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мамедов ван Дейк Сборная Армении
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Кокорин и Мамаев поблагодарили Кадырова за приглашение в "Ахмат"
Артем Дзюба обратился к болельщикам сборной России: хотели порадовать всю страну своей победой
Неймар попал в стартовый состав сборной Бразилии на матч с Колумбией
Выделяемые украинской федерации футбола деньги УЕФА выводились через офшоры
Экс-нападающий сборной Армении Мамедов вспомнил, как поборол "громилу" ван Дейка
Кандидат в президенты "Барселоны": сага с переходом Неймара была абсурдом
Президент "Арсенала" Аджоев награжден медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"
Хосеп Бартомеу: "Барселона" сделала все возможное для подписания Неймара
Рамзан Кадыров: если Кокорин и Мамаев готовы, мы примем их в "Ахмат" 1
Борис Игнатьев: сборная России показала уверенное игровое превосходство в матче с Шотландией
Станислав Черчесов - о Жиркове: игроков надо правильно использовать, а не смотреть, кому сколько лет
Ринат Билялетдинов: сборная России уже заняла 2-е место в группе. Еще до старта отбора предрекал это
Артем Дзюба - об освобождении Кокорина и Мамаева: главное, что к детям вернутся их родители
Георгий Джикия: Жирков - молодец. Отлично сыграл, забил отличный гол. Он его заслужил
Анонс 12-го тура ФНЛ
Станислав Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Равиль Сабитов - о Жиркове: восхищаюсь игрой этого футболиста! Игрок просто топ-уровня! 1
Андрей Червиченко: по моему мнению, Гильерме ничем не хуже Акинфеева 4
Валерий Рейнгольд: игра забудется, а счёт останется. Сборная одержала достойную и обнадёживающую победу
Станислав Черчесов: в целом с Шотландией показали тот футбол, который и планировали 3
Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам в официальных матчах
Они (почти) вывели Россию на Евро. Оценки наших игроков за матч с Шотландией 6
Без блеска, но с чувством выполненного долга. Сборная России одержала победу в ключевом матче отбора на Евро-2020
Артем Дзюба: сегодня нужно было сыграть от сердца
Евгений Ловчев: важно, какими Кокорин и Мамаев выйдут. Или блатными с зоны, или нормальными людьми 4
Тренер женской команды "Арсенала" выступил против уменьшения ворот в женском футболе
Россия на выезде обыграла Шотландию 44
Голландия одержала победу над Германией
Президент Ла Лиги: хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании
Неймар, Каземиро, Пакета и Артур представили форму бразильской киберспортивной команды FURIA
Все новости