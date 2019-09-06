Бывший нападающий сборной Армении Нораир Мамедов (Асланян) вспомнил о том, как был одноклубником Вирджила ван Дейка по "Гронингену".
"Главное воспоминание о ван Дейке — рост. Он был таким же здоровым, как и сейчас! Уже к 19 годам Вирджил вымахал под два метра и весил тоже прилично. А в целом такой же, как остальные — мало ли, у кого какая физика в юношестве. Я бы ни за что не подумал, что ван Дейк станет одним из величайших в мире и добьется столь многого. Думаю, и сам он не поверил бы.
Помню, однажды мы пошли в зал вместе с Вирджилом и Леандро Бакуной, который сейчас в "Кардиффе". Мы болтали, речь зашла о физической мощи — а я-то был совсем щуплым и мелким, уж точно на фоне громилы Вирджила. И вот я ему говорю: "Размер не имеет значения, парень. Хочешь, докажу? Давай поборемся. Увидишь, кто сильнее". Ван Дейк завелся: "Серьезно? Да никогда ты меня не победишь!" — "Ну пойдем спустимся, посмотрим".
Ну я и поборол его! Не как Хабиб — скорее в шутку, кто кого первым уронит. Но Вирджил такого не ожидал: "Ну даешь! Не только бегать умеешь, оказывается", - цитирует Мамедова Sport24.ru.
Экс-нападающий сборной Армении Мамедов вспомнил, как поборол "громилу" ван Дейка
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