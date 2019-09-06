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Выделяемые украинской федерации футбола деньги УЕФА выводились через офшоры

Имя президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса оказалось замешано в коррупционном скандале.

В период с 1999 по 2016 год УЕФА перечислил Федерации футбола Украины 380 млн евро. Деньги предназначались на развитие футбола в стране. Однако, как сообщает Der Spiegel, переводы выполнялись через офшорную фирму Суркиса Newport Management Limited, зарегистрированную на Карибских островах.

По информации источника, этот счет использовался под трансферные нужды киевского "Динамо", с него же оформлялись и выплаты зарплат игрокам клуба.

Данный факт был замечен представителем УЕФА лишь в 2016 году. И хотя организация провела расследование по этому делу, оно вскоре было закрыто: явных нарушений со стороны представителей УЕФА и Федерации футбола Украины не заметили. "Динамо" же свою вину также отрицало, отклонив обвинения в незаконном присвоении средств.

Sport24.ru


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Теги: Динамо Киев
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