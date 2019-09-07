Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард покинул расположение сборной Англии, которой 7 и 10 сентября предстоит провести два матча отборочного турнира Евро-2020.Хавбек, почувствовавший недомогание из-за инфекции, в итоге не попал в заявку англичан на матч с Болгарией (7 сентября). Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт также посчитал, что не нуждается в услугах Лингарда в матче с Косово (10 сентября) и отправил его восстанавливаться в расположение клуба.Стоит отметить, что многие болельщики изначально удивились вызову Лингарда в сборную Англии, который давно не показывает яркой и результативной игры за "Манчестер Юнайтед".