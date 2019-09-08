Игроки "Динамо" К выразили недовольство из-за примитивного стиля и нагрузок

Журналист Сергей Болотников поделился информацией о том, что происходило в раздевалке киевского "Динамо" после выездного матча 6-го тура украинской Премьер-лиги с луганской "Зарёй" (2:2).Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" недовольны работой нового главного тренера команды Алексея Михайличенко."Разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Команда недовольна тем, что происходит: во что они играют, как они играют, примитив "бей-беги", нагрузки бешеные. Перед матчем с "Зарёй" они таскали штанги в тренажёрном зале. Они всю эту информацию передали Михайличенко через Евтушенко. Евтушенко — главный по тактике, и это его направления касается" — сказал Болотников в новом выпуске "ТаТоТаке" в YouTube.