188-сантиметровый Оби Микель сфотографировался с популярным турецким блогером-карликом

Полузащитник "Трабзонспора" Джон Оби Микель опубликовал в своем инстаграме забавную фотографию.На снимке 188-сантиметровый футболист сидит рядом с бывшим турецким боксером Кексалом Бакташоглом, рост которого составляет 120 сантиметров."Прекрасный и удивительно забавный парень", — написал нигериец.Бакташогл, который более известен в интернете как Коксал Баба, обрел большую популярность в ноябре 2015 года. Тогда он выложил на ютубе ролик, в котором показал, как дерется со своим врагом на улице. Видео собрало почти 9 миллионов просмотров. В настоящее время на ютуб-канал Баба подписаны 757?393 человека.