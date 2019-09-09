Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс рассказал, что болельщики присылали ему угрозы после решения сменить спортивное гражданство. Хавбек провел три товарищеских матча за сборную Ирландии, после чего решил выступать за Англию."У меня было несколько неприятных моментов, некоторые люди писали мне, что придут ко мне домой, — цитирует Daily Mail Райса. — Я бы мог рассказать многое, но не хочу вдаваться в подробности угроз в адрес меня и моей семьи.На самом деле я никогда не боялся этого. Потому что фанаты всегда будут оскоблять тебя. Я смеюсь, глядя на все это, как будто они реально собиратся прийти и сделать такие вещи.Оскорбления более тяжело восприняли мои папа и мама. Они больше других переживали на этот счет".