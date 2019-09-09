» » Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии

Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс рассказал, что болельщики присылали ему угрозы после решения сменить спортивное гражданство. Хавбек провел три товарищеских матча за сборную Ирландии, после чего решил выступать за Англию.

"У меня было несколько неприятных моментов, некоторые люди писали мне, что придут ко мне домой, — цитирует Daily Mail Райса. — Я бы мог рассказать многое, но не хочу вдаваться в подробности угроз в адрес меня и моей семьи.

На самом деле я никогда не боялся этого. Потому что фанаты всегда будут оскоблять тебя. Я смеюсь, глядя на все это, как будто они реально собиратся прийти и сделать такие вещи.

Оскорбления более тяжело восприняли мои папа и мама. Они больше других переживали на этот счет".

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Германия победила Северную Ирландию и возглавила группу, Голландия разгромила Эстонию
Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан 18
"Барселона" назвала диагноз Юмтити, травмировавшегося в сборной Франции
Деклан Райс рассказал об угрозах, которые получал после перехода в сборную Англии из Ирландии
Гетце может продолжить карьеру в Италии
Никола Юрчевич: сегодня я всем сердцем был азербайджанцем
Матч с Казахстаном стал для Юрия Жиркова 90-м в составе сборной России
Давид де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед" с зарплатой 290 тыс. фунтов в неделю
"Вулверхэмптон" вновь хочет попробовать приобрести Кессье
Юрий Васильков: не надо обвинять Селихова в травмах 1
Сарри рассказал, сколько голов потребует от Роналду в новом сезоне
Дзюба рассказал, после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра 2
Сборная Хорватии не смогла обыграть Азербайджан 1
Стали известны составы России и Казахстана 12
Артем Дзюба: был бы не против остаться в "Зените" 8
"Реал" контактировал с агентом ван Дейка
Артем Дзюба: Бельгия, откровенно говоря, стоит немного на другом уровне 1
Артем Дзюба назвал клуб АПЛ, в который мог перейти зимой 15
Алексис Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"
Неманя Видич: в России было что-то среднее между европейским и английским футболом
С "Крыльев Советов" взыскали 6,6 миллиона рублей долга за чартеры 1
Ван Дейк будет зарабатывать 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю 1
Александр Селихов пропустит 7-8 месяцев из-за травмы 27
В Италии заблокировали 114 сайтов с нелегальными футбольными трансляциями 5
Неманья Видич: Месси был предсказуемым, но Гвардиола его улучшил
Александр Самедов: когда пришел на "Спартак" - "Зенит", было чувство ностальгии
"Ювентус" и "Реал" следят за Эриксеном
Комбаров и Якуба вернулись в общую группу "Крыльев Советов"
Суд 23 сентября рассмотрит иск Евгения Алдонина к МВД на 47 млн рублей 2
Эдуард Латыпов: пиво является важным условием для роста посещаемости, но не определяющим 1
Все новости