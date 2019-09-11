Фанаты колумбийских клубов устроили разборки с мачете и ножами на улицах Медельина

Triste que el f?tbol lleve a estas acciones de vandalismo y poco respeto por la vida. El f?tbol ya no es una fiesta. pic.twitter.com/w6VZt2Nqol — alex macias (@alextinta) September 9, 2019

9 сентября в Медельине состоялся матч 10-го тура чемпионата Колумбии между местным "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ". До начала игры на улицах города произошли массовые столкновения фанатов, многие из которых были вооружены холодным оружием — мачете и ножами.9 сентября в Медельине состоялся матч 10-го тура чемпионата Колумбии между местным "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ". До начала игры на улицах города произошли массовые столкновения фанатов, многие из которых были вооружены холодным оружием — мачете и ножами.Сотрудниками правопорядка были арестованы 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. Многие из задержанных находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В общей сложности полицейскими было изъято 29 единиц холодного оружия и 360 ракетниц. У многих задержанных изъяли марихуану. О погибших и пострадавших не сообщается.Сама игра собрала на стадионе 37 тысяч зрителей и завершилась победой гостей со счетом 4:1. За порядком на стадионе следили около тысячи сотрудников полиции, что, впрочем, не предотвратило беспорядки на арене, в частности на северной трибуне стадиона. Кроме того, в перерыве некоторым фанатам команды хозяев удалось прорваться в микст-зону.