Сына Линекера чуть не убили в Африке

Знаменитый в прошлом английский футболист Гари Линекер не на шутку испугался за своего сына, 25-летнего Харри, который отправился в Африку, чтобы снять документальный фильм о футболе.На последней минуте отборочного матча ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия футболист хозяев не реализовал пенальти. Гол позволил бы команде пройти в следующий раунд, однако игрок промазал, и трибуны взорвались."Он был в Сьерра-Леоне, работал над ответным официальным матчем сборных Сьерра-Леоне и Либерии. Либерия победила 3:1 в первом матче, они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.В общем, мой Харри чуть не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок упустил эту возможность, прозвучал свисток. И тут начались беспорядки, фанаты выбежали на поле, кидали камни.Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа наводнила поле, они разделились, Харри побежал в туннель в попытке укрыться. Туда пришли фанаты — 50 или 60 человек — и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него были только сигареты. Харри был в настоящем ужасе.Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Он увидел вооруженного охранника с щитом и бросился к нему. Он рассказал, что просидел там довольно долго. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату.Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог уснуть. С ним все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок", — приводит слова Линекера Mirror.