» » Сына Линекера чуть не убили в Африке

Сына Линекера чуть не убили в Африке

Знаменитый в прошлом английский футболист Гари Линекер не на шутку испугался за своего сына, 25-летнего Харри, который отправился в Африку, чтобы снять документальный фильм о футболе.

На последней минуте отборочного матча ЧМ-2022 Сьерра-Леоне — Либерия футболист хозяев не реализовал пенальти. Гол позволил бы команде пройти в следующий раунд, однако игрок промазал, и трибуны взорвались.

"Он был в Сьерра-Леоне, работал над ответным официальным матчем сборных Сьерра-Леоне и Либерии. Либерия победила 3:1 в первом матче, они там снимали на камеру фанатов, раздевалку и все, что происходило за кулисами.

В общем, мой Харри чуть не лишился жизни, это было довольно страшно. Сьерра-Леоне нужно было забить, тогда они бы прошли дальше по правилу выездного гола. На последней минуте игрок упустил эту возможность, прозвучал свисток. И тут начались беспорядки, фанаты выбежали на поле, кидали камни.

Харри стоял рядом с оператором. Когда толпа наводнила поле, они разделились, Харри побежал в туннель в попытке укрыться. Туда пришли фанаты — 50 или 60 человек — и напали на него. Они срывали с него одежду, забрали телефон и вытащили все из карманов. У него были только сигареты. Харри был в настоящем ужасе.

Затем он увидел нож и подумал, что его сейчас зарежут. Он увидел вооруженного охранника с щитом и бросился к нему. Он рассказал, что просидел там довольно долго. Этот парень спас Харри и отвел его в комнату.

Я узнал об этом вчера вечером и полночи не мог уснуть. С ним все в порядке, уже возвращается домой. Это был последний день съемок", — приводит слова Линекера Mirror.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Линекер
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Селадос стал новым тренером "Валенсии"
"Манчестер Юнайтед" готов отдать Погбу в "Реал" в обмен на Крооса
Дмитрий Селюк: советую Бондарчуку снять фильм про такого парня, как Боря Ротенберг
Сына Линекера чуть не убили в Африке 1
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций 6
Любимого тренера Черышева уволили. Это не пойдёт игроку на пользу 1
Луис Суарес тренировался в общей группе "Барселоны"
"Локомотив" один из ближайших двух сезонов может провести на стадионе "Динамо" 3
Антонио Конте - самый высокооплачиваемый тренер Серии А
Зе Луиш признан лучшим нападающим чемпионата Португалии в августе 17
Бывшая жена Тимощука хочет отсудить у него 5 элитных квартир и капиталы в Газпромбанке 5
Экс-капитана "Спартака" Титова заявили за ЦДКА. Он об этом ничего не знает 2
Комитет Госдумы не поддержал законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах 9
Отец Кузяева: пока ничего не могу сказать о новом контракте сына с "Зенитом"
Сергей Хусаинов: Игнатьев повёл себя по-хамски 4
Президент "Валенсии" решил уволить главного тренера и спортивного директора клуба
Георгий Джикия и Роман Зобнин приступили к тренировкам в составе "Спартака"
В "Сочи" заявили, что стадион будет готов к игре с "Ахматом", несмотря на гонку "Формулы-1"
Кавани восстановился после травмы и сможет помочь "ПСЖ" в матче с "Реалом"
Юрист: после декабря Кокорин и Мамаев смогут выезжать за границу 2
Коутиньо рассказал, как Клопп отреагировал на его переход в "Баварию" 1
«Спартак» дорожает, но дело не только в том, как играют новички. Новые цифры от Transfermarkt 4
Седрик Гогуа: я постараюсь забить "Тамбову" 2
Серхио Рамос: я бы хотел поиграть в АПЛ
Матчи 1/16 Кубка России состоятся в один день 2
Кевин-Принс Боатенг: Дембеле как малое дитя. Нельзя, чтобы 18-летний получал 4 млн евро в год 1
Йордан Осорио: тоннель для новичков в "Зените" — прекрасная традиция, несмотря на все удары и пинки 3
Вячеслав Караваев — о первой тренировке в "Зените": был тоннель, был обещанный коронный пендаль от Дзюбы 8
"Локомотив" назвал полную заявку на Лигу чемпионов 5
Наставник "Оренбурга": наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают 1
Все новости