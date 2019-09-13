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Жозе Моуринью: либо я плох в выборе работы, либо плохие работы выбирают меня

Известный португальский тренер Жозе Моуринью, который остается без работы после увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, признался, что летом отклонил предложение китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд".

Но 56-летний смахнул это как "не для меня", прежде чем объяснить, что он ожидает, что его следующая работа — как и его предыдущие — представит большую проблему.

"Наверняка моя следующая работа будет трудной, потому что я очень плох в выборе проектов. Либо я плох в выборе работы, либо плохие работы выбирают меня. Но это всегда одно и то же.

Когда я пришел тренировать "Реал", это потому, что у "Реала" были проблемы. Когда я пришел в "Манчестер Юнайтед", это потому, что у "Юнайтед" были проблемы. Когда я возглавил "Челси" в первый раз, это было потому, что они не выиграли чемпионат 50 лет. Во второй раз — потому что их топ-команда испарилась, и они хотели стать чемпионами с новой командой. Когда я возглавил "Интер", это потому, что они не выигрывали Лигу чемпионов 50 лет.

У меня никогда не было такой команды, про которую можно сказать: "Давай, у нас уже готовая команда". Но такова природа вещей. Команды меняют тренеров в середине сезона не просто так. Это из-за плохих результатов", — цитирует Моуринью The Telegraph.

Sport24.ru


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Теги: Моуринью
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