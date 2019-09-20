Будущее Ибрагимовича в MLS решится в конце сезона

Будущее игрока клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в команде решится в конце текущего сезона. Об этом сообщает ESPN.В текущем регулярном чемпионате лиги швед сыграл в 25 матчах, записав на свой счет 26 голов. Так, в минувшей встрече "Гэлакси" с канзасским "Спортингом", 37-летний форвард оформил хет-трик, таким образом установив рекорд клуба по числу мячей, забитых игроком за сезон."Златан — это особый случай. Если вы смотрели матч, то видели, как он помог команде. Можно заметить, насколько он предан клубу и болельщикам. Мы считаем, что нечто очень особенное, роскошь — иметь его в команде.Мы договорились, что после сезона спокойно оценим и проанализируем его личную ситуацию и ситуацию в команде", — сказал генеральный менеджер калифорнийцев Деннис те Клозе.