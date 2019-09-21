Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо отказывается переезжать в Китай, сообщает Sky Sports.
Португальский специалист отклонил очередное предложение со стороны китайского клуба. Китайцы предлагали Моуриньо годовой оклад в €35 млн.
Португалец отказался от предложения, потому что рассчитывает в ближайшее время найти подходящий клуб в Европе. В частности, его связывают с возможным возвращением в мадридский "Реал".
"Газета.ру"
Жозе Моуринью вновь отказал клубу из Китая
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